【クリボー クレープロール】 価格：1,700円 【ヨッシー クッション】 価格：4,900円 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「クリボー クレープロール」（1,700円）、「ヨッシー クッション」（4,900円）などを発売した。 USJのオ