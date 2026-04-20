伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑む第11期叡王戦五番勝負（主催：株式会社不二家）は、伊藤叡王先勝で迎えた第２局が４月18日（土）に石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われました。対局の結果、矢倉対中住まいの中盤戦で抜け出した伊藤叡王が126手で勝利。快勝といえる内容で防衛にあと１勝と迫りました。○近年流行の矢倉戦シンガポールで行われた開幕戦から２週間後の対局。先手番となった斎藤八段が矢倉を採用したのは