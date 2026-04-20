女優の杏が20日にInstagramを更新し40歳の誕生日を迎えたことを報告。近影や特製ケーキを披露した。【写真】“奇跡の世代”今年40歳の女優陣が強すぎた！歴代朝ドラヒロインはそろって不惑突入杏が「4月14日、誕生日でした!!」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、40の数字や家族のイラストがあしらわれた特製ケーキを前に、弾ける笑顔を見せる杏の姿が収められている。投稿の中で杏は「40という節目の年…友人た