19日、Kアリーナ横浜にてHi-STANDARDのライブが行われ、会場で撮影された大物俳優の2ショットがInstagramで公開された。【写真】武田鉄矢が選んだ『金八先生』“天才生徒”役たちの現在ライブ終了後、俳優でミュージシャンとしても活躍する浅野忠信が「久しぶりに会えて嬉しいです！」と投稿したのは俳優で麻雀プロの萩原聖人との2ショット。写真には、弾ける笑顔で並ぶ浅野と萩原の姿が収められている。浅野と萩原は1988年放