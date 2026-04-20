お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が19日にInstagramを更新。“思い出のチラシ”を公開すると、ファンから「貴重ですねー」「懐かしい」といった反響が寄せられた。【写真】庄司智春、お笑い界に飛び込むきっかけとなった思い出の品庄司が投稿したチラシは、吉本総合芸能学院（NSC）の東京校1期生を募集するチラシ。投稿の中で庄司は「1995年に雑誌、月刊デ・ビューでこれを見てお笑いの世界に飛び込みました」とつづり「部