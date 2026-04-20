くふう生活者総合研究所は、今年のゴールデンウィークの過ごし方についての調査を実施し、２０日に発表した。インターネットによる調査で５０３７人から回答があった。今年のゴールデンウィークは５月３日〜６日が４連休、前後の平日を休めば８〜１２連休、さらに条件がそろえば１６連休という休みの取りやすさが話題となっている。２０２６年のゴールデンウィークが休日の人に旅行・レジャーの予定を聞いたところ、「旅行・レ