歌手で女優のスジのビジュアルが公開された。20日、ブランド「GUESS（ゲス）」が、ブランドモデルを務めるスジとともに2026サマーシーズンのキャンペーンビジュアルを公開した。今回のキャンペーンは、ゆったりとしたシルエットと軽やかな雰囲気を基調とし、デニム中心のサマールックを披露している。スジは白いTシャツにデニムパンツだけを合わせたシンプルなスタイリングの中でも、明るく爽やかな魅力を存分に発揮した。特にシン