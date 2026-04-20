記事ポイント老化細胞に着目した新素材「SENOX25」配合サプリ「SenoRich」が一般販売開始。2026年4月から販売、日本医療製薬が原料開発しNジェネレーションが販売を担います。NMNや5-ALAも配合し、不要な細胞のケアと細胞活動のサポートを両立する設計です。老化の要因として紹介される「老化細胞」に着目した新素材「SENOX25」を配合するサプリメント「SenoRich（セノリッチ）」が、2026年4月から一般販売を開始しました。原料を