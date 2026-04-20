記事ポイントメトロイドヴァニアアクション『ソラテリア』のNintendo Switch版が2026年7月23日に世界同時発売Steam版のユーザーフィードバックを反映した最新アップデート版を収録ダウンロード版とパッケージ版を同時展開し、初回特典や限定版特典も用意『ソラテリア(Solateria)』のNintendo Switch版が、2026年7月23日に全世界同時発売されます。開発は韓国のインディーゲーム開発会社Studio Doodal、パブリッシングは新世界I&