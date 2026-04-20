記事ポイント『終末のワルキューレ The Day of Judgment』で『転生したらスライムだった件』コラボを開催開催期間は2026年4月20日から5月7日まで、限定ガチャやイベントクエストを展開リムルたち4キャラクターや限定スタンプ、称号を入手できる特別企画に注目スマホRPG『終末のワルキューレ The Day of Judgment』で、TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボがスタートします。期間中はコラボ限定ガチャに加え、イベン