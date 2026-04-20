東京・町田市の路上で女性に執拗につきまとい、スカウト行為をしたとして、29歳の男が警視庁に現行犯逮捕されました。【写真を見る】東京・JR町田駅の繁華街で40メートルにわたり女性につきまといスカウト行為か29歳の男逮捕 「声をかけた目的はナンパ」と容疑を否認警視庁逮捕されたのは、神奈川県相模原市の無職・日高誠二容疑者（29）で、今月16日の午後7時半ごろ、東京・JR町田駅近くの繁華街で通行中の女性に執拗に