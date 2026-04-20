福岡県で健康診断中に女子生徒の胸を触ったとして準強制わいせつの罪に問われ、無罪判決後に審理が差し戻された放射線技師の男に対して、有罪判決が言い渡されました。判決を受けたのは、福岡県大川市に住む放射線技師の江崎有樹被告（44）です。起訴状などによりますと、江崎被告は8年前、軽度の知的障害がある生徒が通う県内の学校で行われたレントゲン検査中に、女子生徒（当時15）の胸を服の上から触ったとされています。1審の