福岡県内の高校で２０１８年、健康診断中に知的障害のある女子生徒の胸を触ったとして、準強制わいせつ罪に問われた診療放射線技師の男（４４）の差し戻し審判決で、福岡地裁（鈴嶋晋一裁判長）は２０日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑・懲役１年６月）を言い渡した。鈴嶋裁判長は女子生徒の供述の信用性を認め、「立場を悪用した卑劣な犯行」と述べた。判決によると、男は１８年５月、レントゲン撮影をする際に女子生徒（