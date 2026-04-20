Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMCを務めるTBS系の冠番組『テレビ×ミセス』（毎週月曜後8：55）第3回が、きょう20日に放送。モーニング娘。OG軍団と対決する「巨大すべり台クイズ」や、スタジオライブで披露する「クスシキ」の妖艶な衣装ショットなどが公開された。【画像】3人肩を組んで…企画続々『テレビ×ミセス』新ショットスタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題される