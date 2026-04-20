シンガー・ソングライターの小沢健二が20日、自身のXを更新。父で筑波大学名誉教授・小澤昔話研究所長の小澤俊夫さんが18日に亡くなったことを伝えた。【写真】2024年、死去した小沢健二の叔父・小澤征爾さん小沢健二は文書を画像で投稿。「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・ 小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳でした」と