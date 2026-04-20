大人気漫画で、映像化もされた「鬼滅（きめつ）の刃（やいば）」の主人公の妹・竈門禰豆子（かまどねずこ）が、口にくわえる竹は実在しない――。近畿大農学部（奈良市）の井上昭夫教授（５３）が漫画の約１５０コマを分析し、節の間隔が本物の竹とは異なることを明らかにした。成果は２月、オランダの学術雑誌に掲載された。井上教授は「研究を通じて、竹や科学に興味を持ってもらえたら」と話す。（遠藤絢子）アニメで見かけて