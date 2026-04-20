東京・港区のIT関連会社社長の男が逮捕された死体遺棄事件で、男が役員の男性が行方不明になった後に会社の拠点を移していたとみられることがわかり、警視庁がきょう、拠点に家宅捜索に入りました。記者「午前10時すぎです。警視庁の捜査員が、水口容疑者が経営する会社の移転先に家宅捜索に入りました」港区のIT関連会社社長・水口克也容疑者（49）は、去年10月、港区赤坂の会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した疑いがもたれ