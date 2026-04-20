東京都港区のIT関連会社役員の50代男性とみられる遺体を遺棄したとして、代表取締役の男が逮捕された事件で、警視庁は20日、死体遺棄容疑で港区にある男の関係先を家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。