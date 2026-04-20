人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せずに実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、愛知、岐阜、三重3県の有権者が選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が20日、名古屋高裁（片田信宏裁判長）で開かれ、即日結審した。判決は5月29日。弁護士グループが全国14高裁・高裁支部に一斉提訴した訴訟の一つ。投開票日の有権者数に基づく最大格差は2.10倍だった。前回2024年衆院選は2.06倍で、最高裁は「合憲」と判断