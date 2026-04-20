車線が「数センチ沈んだ」道路がついに開通！福島県の県中建設事務所は2026（令和8）年4月16日、舗装面に段差が生じたため通行止めにしていた、県道吉間田滝根線の広瀬工区「小戸神橋」の拡幅部について、対策工事が完了したことから、4月24日（金）10時に規制を解除すると発表しました。【こっちに沈んだか〜…】「路面の沈下で通行止め」だった道路を写真で見る吉間田滝根線の広瀬工区（延長9.2km）は、東北道と磐越道を東西