【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】上質な暮らしを支える家電が揃う、二子玉川 蔦屋家電。いま売れているキッチン家電には、タイパ、多機能、QOL向上といった要素が共通して備わっている。ここでは、忙しい日常のなかでも暮らしの質を高めてくれる6つのアイテムを紹介する。＊＊＊＜教えてくれた人＞二子玉川 蔦屋家電食フロア星野友美さん食家電担当。二児の母として“時短でも感動の一皿”を叶える家電選びを