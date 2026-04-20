エイチ・アイ・エス（HIS）は、「夏先ドリキャンペーン」で、スカイマーク利用の「スカイウィーク」を4月16日正午から5月8日午前10時まで開催する。東京/羽田発着のツアーでは、鹿児島2日間が16,800円から、沖縄3日間が21,800円から、福岡2日間が22,800円から、札幌2日間が27,800円から、宮古島3日間が31,800円からなど。日本各地出発のツアーが設定されている。