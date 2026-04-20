NTTドコモは、健康管理アプリ「dヘルスケア」の提供開始10周年を記念し、「dヘルスケア 10周年大感謝祭」を開始した。9月30日までの期間中、dポイントの進呈や人気有料機能の試用キャンペーンなどが順次実施される。 6月30日までは第1弾キャンペーンが開催される。期間中に有料版を新規契約してエントリーすると、抽選で毎月100名に1,500ポイントのdポイント（期間・用途限定）を進呈。抽選に外れた場