マンチェスター・シティに所属するフランス代表FWラヤン・シェルキが、2桁得点＆アシストを達成した。プレミアリーグ第33節が19日に行われ、2位マンチェスター・シティは首位アーセナルと対戦。16分にシェルキが見事なドリブル突破から先制点を決めると、直後の18分にミスから同点に追いつかれたが、65分にアーリング・ハーランドが勝ち越しゴールを挙げ、2−1で注目の首位攻防戦を制した。この試合で先制点を挙げたシェルキ