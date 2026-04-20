元プロ野球選手の中田翔さんは4月18日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真】中田翔の息子2人とのプライベートショット「可愛すぎて日頃の疲れが吹き飛びますね」中田さんは「どっか行きたいな〜！！早く夏ならんかな〜」とつづり、3枚の写真を投稿。オーシャンビューのプールとジャグジーを楽しむ様子を披露しています。背景には海と山が見える美しいリゾートのような景色です。1枚目は、中田