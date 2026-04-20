「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、「パペットスンスン」と二度目となるコラボレーションアイテムを、6月19日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売する。「パペットスンスン」はパペットの国＜トゥーホック＞に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品で、脱力感があり可愛らしい世界観で人気を集めている。今回のコレクションは「スンスンたち