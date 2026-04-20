◇MLBホワイトソックス7−4アスレチックス(日本時間20日、サター・ヘルス・パーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が3試合連続の一発で勝利に貢献しました。アスレチックス戦に3番ファーストで先発出場した村上選手は、4−1で迎えた5回、2番のミゲル・バルガス選手が安打で出塁すると、左腕のジェフリー・スプリングス投手から真ん中付近のスライダーを強振。打った瞬間確信の一打は、打球速度114.1マイル(約183.6キロ)、飛距離4