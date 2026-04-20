タレントの森尾由美（59）が、18日放送のフジテレビ系『はやく起きた朝は…』に出演。次女の真香さん（まなか）が昨年結婚していたことを報告した。【写真】似てる？次女・森尾由美、次女・真香さんとの“顔出し”親子2ショットこの日は、放送33年目に突入したことを記念してのスペシャル放送。視聴者から寄せられたお便りで真香さんの小学生時代のお弁当エピソードに触れる場面があり、ここで森尾が「真香が結婚をいたしまし