“兵庫県産の天然アップルぱい”ことグラビアアイドルの葵りんご（23）が、20日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。葵は「準備体操、手伝ってくれる？」と投稿し、ボディーラインもくっきりの体操服にブルマ姿の撮影会オフショットをアップした。ファンからは「もちのろんです」「手伝うに決まってるよね！」「手が震えてしまう」「どこ持てばいい？」といったコメントが寄せられている。