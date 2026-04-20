原発の高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定を巡り、国から南鳥島での文献調査の申し入れを受けた東京都小笠原村の渋谷正昭村長が20日、「国が実施すると判断すれば、村は受け入れる」とした回答文書を赤沢亮正経済産業相に提出した。