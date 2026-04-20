【セリエA】ウディネーゼ 0−1 パルマ（日本時間4月18日／スタディオ・フリウーリ） 【映像】実況も驚いた飛びすぎパントキック（実際の様子）パルマの守護神・GK鈴木彩艶が放った規格外のパントキックが話題となっている。アディショナルタイムに自陣ボックス内から放たれた一撃は、相手ゴール前まで到達。実況が思わず「90m近く飛んでいる」と口にするほどの驚きの飛距離を記録した。パルマが1点リードで迎えた90分過ぎ