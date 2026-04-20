トランプはローマ教皇に屈したのだろうか？話は古くなるが、1077年、神聖ローマ帝国皇帝ハインリッヒ4世は、聖職叙任権をめぐって対立したローマ教皇グレゴリオス7世によって破門された。破門を解いてもらうため、ハインリッヒ4世は教皇が滞在していたイタリアのカノッサ城を訪れ、門前で雪の中、裸足のまま3日間断食して赦しを請い続け、やがて破門は解かれた。いわゆる「カノッサの屈辱」である。これにより、カトリック世界にお