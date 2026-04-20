「ほとんど乗っていないのに税金だけが来る」と感じるのは自然です。 ただ、自動車税の多くは「どれだけ走ったか」ではなく、「その年度に車を持っているか」で決まる性格が強い税金です。使う頻度が少なくても同額になりやすい理由と、支払いを減らせる現実的な選択肢を整理します。 自動車税は基本的に「所有」にかかる。4月1日時点の所有者に1年分が課税される 自動車税（種別割）は、毎年4月1日時点で登録さ