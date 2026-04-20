東京都が提供する「東京アプリ」は、行政サービスを便利に利用できるアプリとして注目されています。その中でも、本人確認を行うことでポイントを受け取れる仕組みがあり、多くの人が利用しています。 しかし「スマホを持っていない家族の分も申請できるのか」「1台のスマホで家族分の本人確認は可能なのか」と疑問に感じている人も少なくありません。 本記事では、東京アプリの本人確認の仕組みや、家族の分