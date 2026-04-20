【スシロー×崩壊：スターレイル】 4月27日～5月31日 開催予定 5月12日、13日は一斉休業 あきんどスシローは、4月27日から5月31日にかけてスシローにて「崩壊：スターレイル」とのコラボを実施する。 コラボでは、4月27日からコラボ限定ピック第1弾（手配総数927,000枚）、5月15日からコラボ限定ピック第2弾（手配総数774,000枚）を配布。