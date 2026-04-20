タレントの山之内すずが徒歩による山手線一周にチャレンジしたことを明かした。山之内は「昨日山手線一周４６キロ完歩したのに足のダメージほぼ無くて最高にはっぴー！！」と１９日に山手線一周を歩き終え、達成感でハッピーな気持ちになっていることを明かした。一周約４６キロの距離を歩き「きちんと休憩挟みながら１２時間ほどで一周できました」とも。どういう経緯で山手線一周にチャレンジしたのかは明かしていないが