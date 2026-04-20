※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 畑さんが『カフネ』を手にしたきっかけは、ドラマ『終活シェアハウス』で共演した石坂浩二さん。「今は小説原作の作品も多いから、いろいろと読んでおいたほうがいいよ、と仰って。おすすめされた『カフネ』を早速読んでみたら、主人公たちと一緒に、自分まで許されるような気持ちになったんです。忙しくて、日々の食事や掃除をきちんとできないことも多いけど、