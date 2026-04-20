25年の時を経て、要潤が再びまとう！映画『仮面ライダーアギト』新作への覚悟とファンへの想い 2026年4⽉29⽇(水・祝)より『仮面ライダーアギト』の新作映画『アギト―超能力戦争―』が公開される。本作は、仮面ライダー生誕55周年を記念し、平成以降の仮面ライダー作品の中で最高平均視聴率を記録した2001年の特撮テレビドラマ『仮面ライダーアギト』を映画化した超能力アクションムービー。多くの人々が超能力