ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、注目の一戦について取り上げた。ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、王者・井上拓真（３０＝大橋）と元世界４階級制覇王者で同級４位・井岡一翔（３７＝志成）が激突する。伊藤氏は勝負の行方について「俺、井岡さんな