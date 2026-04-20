女優ソン・イェジンが、3歳の息子が自ら撮影した夫婦の日常を公開し、人々を和ませている。去る4月19日、ソン・イェジンは自身のSNSに「だんだん構図を取って、写真を撮ってくれる息子」として、「もちろん地面の方が多く写ることもあるし、ピントが合わないときもあるけれど、これくらいなら芸術作品と言えるのではないかと思う。ひどく感動してしまう母の心」という文章とともに、2枚の写真を投稿した。【写真】息子が撮影した『