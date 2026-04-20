【モデルプレス＝2026/04/20】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月19日、自身のInstagramを更新。子供たちに好評だったという手作りの昼食を公開し、話題となっている。【写真】41歳元モー娘。肉巻きおにぎり・浅漬け・卵焼き…「子どもが喜ぶメニュー」と話題◆石川梨華「子供たちにも大好評」昼食公開石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」とつづり、写真を投稿。「肉巻きおにぎり 昨日作ったコンソメスープに野菜ステ