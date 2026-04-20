【モデルプレス＝2026/04/20】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月19日、自身のInstagramを更新。白のオフショルダードレス姿を披露し、話題となっている。【写真】35歳元AKB神7「全てが綺麗」抜群スタイル◆高橋みなみ、白のオフショルトップスで美デコルテ披露高橋は「昨日はファンクラブイベント 『MINAMI TAKAHASHI Birthday Talk Event 2026』でした」とつづり、写真を投稿。「Happy 20th Anniversary」と書かれ、白とピンク