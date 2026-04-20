スターバックス コーヒー ジャパンは4月24日、「チラックス ソーダ」2種を発売する。価格はTallサイズでテイクアウト税込579円から。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。■人気の“香るソーダ”が今年も登場、ストロベリーは果肉増量フルーツとソーダの爽やかな組み合わせが楽しめる“香るソーダ”として、2025年の初登場時に好評を博した「チラックス ソーダ」が今年も登場。スターバックスの新たな人気ドリ