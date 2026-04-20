【ほっこりわたぼこりのぬいぐるみ】 4月21日～ 順次発売 価格：1回300円 「ほっこりわたぼこりのぬいぐるみ」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ほっこりわたぼこりのぬいぐるみ」を4月21日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、わたぼこりをモチーフとしたぬいぐるみ。それぞれキャラクター設定が用意されている。