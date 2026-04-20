【モデルプレス＝2026/04/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が4月18日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。【写真】「今日好き」出身美女「新鮮」と話題の激変イメチェン◆細川愛沙、イメチェン新ヘア公開細川は「ボブあいさ爆誕 どうかな？まだ見慣れなく