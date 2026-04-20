【このボールペンを1万円で売ってください】 4月21日発売予定 価格：2,200円 ビバリーはボードゲーム「このボールペンを1万円で売ってください」を、4月21日に発売する。価格は2,200円。 本商品はビジネス本でも有名な「このボールペンを1万円で売ってください」をゲーム化したボードゲーム。 山札からカードをめ