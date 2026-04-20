【ガンダム スペリオルディファイン No.02】 4月20日13時より予約開始 9月 発送予定 価格：5,500円(10個入) バンダイは、食玩キット「ガンダム スペリオルディファイン No.02」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月20日13時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は10個入り5,500円。 本商品はデフォルメガンダムを「ディファイン（定義）」する