【ウノ 葬送のフリーレン】 4月下旬発売予定 価格：1,760円 エンスカイ、カードゲーム「ウノ 葬送のフリーレン」を4月下旬に発売する。価格は1,760円。 「ウノ 葬送のフリーレン」は、フリーレン、フェルン、ヒンメル、アウラなどアニメ『葬送のフリーレン』のキャラクターがカードに描かれたウノとなる。本作ならでは