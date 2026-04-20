アメリカのジョシュ・ゴットハイマー下院議員が提出した「親が決定する法案(Parents Decide Act)」の内容が公開され、オペレーティングシステム(OS)の開発者に年齢確認を義務づけるなどいくつかの制限事項が明らかになりました。Text - H.R.8250 - 119th Congress (2025-2026): Parents Decide Act | Congress.gov | Library of Congresshttps://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/8250/textUS may force operating