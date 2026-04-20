民主党の水岡代表は20日、中道改革連合への合流について、「急ぐつもりはない」との考えを改めて示した。立憲民主党と公明党の衆議院議員が合流して結成した中道は、大敗した2月の衆院選についての総括の素案を取りまとめ、必要な取り組みの一つとして「拒否感を和らげる党改革の着実な実行」を掲げた。「衆参でバラバラである限り『選挙互助会』のイメージ払拭は困難」として、「立憲民主党との丁寧な協議を前提とした参院の立憲